Mel Maia exibe a barriguinha ao usar conjunto curto e vermelho

Look do dia

Mel Maia mostra toda a sua beleza ao aparecer com look mínimo em novas fotos

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 09h25

A atriz Mel Maia (18) aproveitou o final de semana ensolarado para caprichar na escolha do look do dia. A estrela apareceu usando apenas um conjunto de top e saia curtinha na cor vermelha para se divertir.

Para completar o visual, a musa investiu nos acessórios, com direito a vários colares, brincos e até piercing no nariz. Inclusive, o modelito deixou à mostra a barriguinha sarada dela e suas curvas impecáveis.

Nos comentários, os fãs e amigos elogiaram a beleza dela. “Linda”, disse um seguidor. “Você é muito perfeita”, escreveu outro. “Que gata!”, declarou mais um.

Mel Maia completou 18 anos de idade no final de maio e fez uma festança para seus amigos e familiares. Nas redes sociais, ela mostrou o seu look, composto por biquíni e um vestido de crochê.

Look de Mel Maia: