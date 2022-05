Marina Ruy Barbosa usa vestido de mais de R$ 30 mil na Itália

Marina Ruy Barbosa chama a atenção com a escolha de um vestido deslumbrante para o casamento de uma amiga na Itália

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 18h27

A atriz Marina Ruy Barbosa (26) esbanjou estilo e elegância ao marcar presença no casamento da influenciadora Lala Trussardi Rudge com o empresário Bruno Khouri em Firenze, na Itália. A musa apareceu com um vestido rosa amplo e com decote ombro a ombro para prestigiar o evento.

O vestido é da grife italiana Giambattista Valli e é avaliado em R$ 33 mil. Inclusive, a artista completou o visual com brincos de brilhantes do designer Fernando Jorge, que são avaliados em R$ 145 mil.

Nas redes sociais, a ruiva mostrou o seu visual completo em fotos ao ar livre no local do casamento. “Dia de celebrar o amor e casar os amigos!”, disse ela na legenda.

Recentemente, Marina Ruy Barbosa esteve envolvida com as gravações da série Rio Connection, que foi gravada toda em inglês e deverá ser exibida no streaming.

Confira o vestido de Marina Ruy Barbosa: