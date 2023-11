Marina Ruy Barbosa aposta em look com fenda poderosa para evento

Marina Ruy Barbosa usa vestido vermelho deslumbrante para evento de lançamento da série Rio Connection

A atriz Marina Ruy Barbosa caprichou na escolha do look para o evento de lançamento da série Rio Connection em um cinema no Rio de Janeiro. A estrela foi fotografada na entrada do local e com um vestido deslumbrante.

A ruiva apostou em um vestido vermelho longo com direito a fenda poderosa e completou o visual com uma gravata preta.

Rio Connection tem estreia marcada para o dia 23 de novembro no Globoplay. A trama é uma coprodução entre Globo e Sony Pictures, produzida pela Floresta. Inclusive, este é o primeiro trabalho internacional de Marina Ruy Barbosa.

Na trama, Marina vive Ana Alves, uma mulher sensual e espirituosa que trabalha como garçonete na noite carioca, mas sonha em ser cantora. Além disso, a jovem vive um relacionamento turbulento com um homem envolvido com o tráfico no Rio de Janeiro.

O elenco conta ainda com Aksel Ustun, Renata Sorrah e Julia Konrad, além de outros artistas de múltiplas nacionalidades.

Atualmente, a atriz Marina Ruy Barbosa interpreta a vilã Preciosa na novela Fuzuê, trama das 7 da Globo.

Fotos: Santiago de Andrade / Agnews

Marina Ruy Barbosa é flagrada com seu noivo

A atriz Marina Ruy Barbosa aproveitou a noite deste domingo, 19, para curtir um passeio com seu noivo, o empresário Abdul Fares. Os dois foram flagrados em uma rara aparição juntos em público.

Os paparazzi flagraram o casal apaixonado circulando pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro e em um jantar em um restaurante do local. Nas imagens, os dois apareceram sorridentes e conversando em total sintonia.

Vale lembrar que o noivado de Marina e Abdul veio à tona em outubro deste ano, quando ela começou a circular com um anel luxuoso com pedrarias. O pedido foi feito durante uma viagem deles há pouco tempo para Dubai, nos Emirados Árabes.

Fotos: AgNews