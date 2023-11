Marina Ruy Barbosa curte passeio com o noivo, Abdul Fares, em shopping no RJ

Em rara aparição juntos, Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares são flagrados em passeio no Rio de Janeiro

A atriz Marina Ruy Barbosa aproveitou a noite deste domingo, 19, para curtir um passeio com seu noivo, o empresário Abdul Fares. Os dois foram flagrados em uma rara aparição juntos em público.

Os paparazzi flagraram o casal apaixonado circulando pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro e em um jantar em um restaurante do local. Nas imagens, os dois apareceram sorridentes e conversando em total sintonia.

Vale lembrar que o noivado de Marina e Abdul veio à tona em outubro deste ano, quando ela começou a circular com um anel luxuoso com pedrarias. O pedido foi feito durante uma viagem deles há pouco tempo para Dubai, nos Emirados Árabes.

O namoro de Marina e Abdul é recente. Eles se conheceram por meio de amigos em comum e logo começaram a sair juntos, mas sempre de forma discreta. Os dois assumiram o romance em julho de 2023, quando foram flagrados juntos em público.

Em agosto, ele marcou presença em um evento da grife de roupas dela. Os dois evitaram posar juntos, mas foram vistos trocando abraços e carinhos nos bastidores. No evento, de acordo com o colunista Leo Dias, Abdul Fares usou um relógio que é avaliado em US$ 1,3 milhão – cerca de R$ 6,2 milhões.

Fotos: AgNews

Marina Ruy Barbosa esteve no treino do GP Brasil e usou brincos estilosos

A atriz Marina Ruy Barbosa chamou a atenção com detalhe em seu visual ao marcar presença no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na tarde deste sábado, 4. Ela foi ao local para conferir o treino classificatório do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 e caprichou na escolha do look.

A beldade apareceu com um vestido preto com recorte na lateral, botas de salto alto e acessórios dourados. Tanto que o brinco dela chamou a atenção e surpreendeu pelo valor.

A ruiva usou brincos de ouro 18 quilates em formato de gota. O acessório é da grife Bottega Veneta e custa US$ 1.350 - cerca de R$ 6.635 - na versão maior, que é a usada pela atriz. A versão menor do brinco custa US$ 820 - cerca de R$ 4.030.

Atualmente, Marina Ruy Barbosa está no ar como a vilã Preciosa na novela Fuzuê, trama das 7 da Globo.

Foto: Tomzé Fonseca/ AgNews