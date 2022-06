Maraísa surge deslumbrante com vestido curtinho

Maraísa, da dupla com Maiara, coloca o corpão para jogo ao usar vestido curto e justo em novo show

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 15h07

A cantora Maraísa, da dupla com Maiara, caprichou na escolha do look para fazer um novo show em Maceió, Alagoas, nesta semana. Nas redes sociais, ela registrou as fotos do seu modelito no palco e arrancou suspiros dos fãs.

A estrela apostou em um vestido nude brilhante e curtinho, com direito a decote em V. Na legenda, ela falou sobre a emoção da noite de show.

"Maceió-AL, agradecemos de coração pela noite maravilhosa, foi incrível, sensacional… Vocês tem todo o nosso amor, viu?! Nosso último show deste mês no Nordeste e já estamos com saudade, foi lindo de ver e viver todos esses dias com vocês… Foram onze shows e a nossa maior conquista foi ter vocês com a gente sempre! Quando lembramos de cada momento, de cada cidade que passamos, do amor, do carinho e de cada sorriso que recebemos, só conseguimos ter gratidão, Deus é bondoso demais com a gente, estamos indo embora com a certeza de que fizemos o nosso melhor a cada segundo e que tudo isso foi retribuído da melhor maneira possível por vocês! Obrigada por tudo e até a próxima!!! Amamos vocês", disse ela.

Nesta semana, Maraísa também surgiu só de biquíni ao aproveitar um dia de folga na praia. Ela apareceu de biquíni fininho e preto ao surgir sentada na beira do mar.

Look de Maraísa para o novo show: