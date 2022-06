De biquíni, Maraísa exibe corpão em dia na praia

Maraísa, da dupla com Maiara, exibe a barriguinha sarada ao curtir dia na praia

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 19h07

A cantora Maraísa, da dupla com Maiara, elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar novas fotos só de biquíni. Nesta quarta-feira, 29, ela abriu o álbum de fotos de um dia na praia e encantou seus seguidores.

No Twitter, a musa compartilhou fotos nas quais apareceu sentada no mar enquanto aproveitava o dia de sol. Nas imagens, ela usava apenas um biquíni preto fininho e deixou à mostra sua barriguinha sarada.

Os fãs elogiaram as fotos da morena. “Sereia do meu mar”, disse um seguidor. “Obra de arte”, comentou mais um.

Fotos de Maraísa na praia:

Susto de Maraísa no banheiro

Há poucos dias, Maraísa contou que o box do banheiro estourou e um dos cacos de vidro acabou causando um pequeno corte em seu pulso. A artista está bem e agradeceu pela compreensão dos fãs que estavam no hotel na hora do incidente e não divulgaram nas redes sociais.

“No sábado, eu passei um sustinho. Gostaria de agradecer a descrição dos fãs que não vazaram os vídeos. Eu fui tomar banho depois do show e o box do banheiro estourou em mim”, disse ela.

E completou: “Mas foi só um susto, o corpo de bombeiros chegou muito rápido, os médicos me atenderam muito rápido”. Ela ainda disse: “Fiquei com um cortezinho aqui no pulso”.