Lorena Improta e a filha usam looks combinando em festa de aniversário

Lorena Improta revela que escolheu look do mesmo tecido e estilo para ela e a filha brilharem em festa de aniversário

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 17h45

A dançarina Lorena Improta encantou os fãs ao mostrar a preparação para a festa de aniversário de 1 ano da filha, Liz, fruto do casamento com Leo Santana. A celebração aconteceu nesta quarta-feira, 28, e contou com mãe e filha usando looks combinando.

Nas redes sociais, Improta mostrou um vídeo de quando estava trocando a filha e também se arrumando para a celebração. No final do vídeo, ela revelou que as duas usavam looks feitos com o mesmo tecido e mesmo estilo.

A mamãe apostou em um macaquinho rosa de um ombro só. Enquanto isso, a filha apareceu com um lindo vestido na mesma cor e com um aplicação de flores no ombro. “Família pronta para o fantástico mundo da Liz”, disse ela na legenda.

Confira os looks de mãe e filha: