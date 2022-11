Lívia Andrade aposta no decote profundo em sua fantasia de Dia das Bruxas

Lívia Andrade abre álbum de fotos de sua fantasia de Halloween e o decote ousado rouba a cena

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 19h17

A apresentadora Lívia Andrade agitou as redes sociais na noite desta terça-feira, 1º, ao mostrar as fotos da sua fantasia para uma festa de Halloween. A estrela apostou em uma fantasia simples, mas elegante.

Lívia apareceu com um vestido preto com decote profundo e aproveitou para fazer a maquiagem de uma cicatriz em seu colo. Além disso, ela colocou lente colorida em um dos seus olhos.

"Eu não posso dizer que não aproveitei, de dia e de noite, virada nos paranauê do terror por quase uma semana! Monstrinha na época do Halloween podeeeee... Na vida real não pode!!! Kkkkkkkk", disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade relembra motivo para sair do SBT

Há pouco tempo, a apresentadora Lívia Andrade contou mais detalhes sobre a sua decisão de sair do SBT. Ela contou que estava ansiosa e triste com as mudanças no programa Fofocalizando e também com o período que ficou longe da TV na pandemia.

“Lá no SBT eu não tinha mais para onde crescer. Estava no domingo e apresentava um programa diário ao vivo. Ainda aparecia nas reprises das novelas infantis 'Carrossel' e 'Chiquititas'. Tudo estava dando um resultado muito positivo de audiência. Eu estava muito bem nessa fase, mas eu não fiquei feliz com as mudanças feitas diariamente, inclusive durante o programa. Às vezes o Silvio ligava, mudava o nome do programa, a pauta, o conteúdo e o horário. Eu chegava lá e não sabia o que ia acontecer. Eu sou uma pessoa ansiosa. Aquilo me gerou mais uma ansiedade no meio daquela coisa louca da pandemia. Estava me fazendo mal”, disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.