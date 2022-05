Laís Ribeiro aposta em vestido amarelo com fenda para o Festival de Cannes

Laís Ribeiro rouba a cena no tapete vermelho da première de Un Petit Frère no Festival de Cannes

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 15h38

A modelo brasileira Laís Ribeiro (32) desfilou toda a sua elegância e beleza no tapete vermelho do Festival de Cannes, na França. Nesta sexta-feira, 27, ela marcou presença no evento de première do filme Un Petit Frère.

A estrela cruzou o red carpet com um vestido amarelo e com fenda da estilista libanesa Honayda.

Vale lembrar que Laís Ribeiro é uma das modelos brasileiras de mais sucesso no exterior. Ela é natural da cidade de Miguel Alves, no interior do Piauí, e vive nos Estados Unidos desde 2010. A estrela tem dez anos de carreira nas passarelas e já desfilou para grandes grifes do mundo e está sempre engajada em causas sociais.

Ela se lançou no mercado da moda em 2009 e já foi eleita Brasileira do Ano, Modelo do Ano, 30 Under 30, Mais Sexys do Mundo e Hot 100 List. Além disso, ela é mãe de Alexandre (13).

Confira o look completo de Laís Ribeiro: