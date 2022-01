Kim Kardashian faz homenagem emocionante para o estilista Thierry Mugler

A modelo postou em seu Instagram um belo texto homenageando o estilista que faleceu nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, 24, Kim Kardashian (41) fez uma homenagem ao estilista Manfred Thierry Mugler que faleceu neste dia 23.

Em um post feito no seu Instagram, a modelo mostrou fotos ao lado do fundador da marca francesa que levava seu nome. A filha de Kris Jenner(66) também publicou cliques dela usando looks feitos por ele, como o icônico "vestido molhado" que ela vestiu para o MET Gala 2019.

Na legenda, Kim escreveu uma bela homenagem para o estilista: "Meu coração quebra. Não existe ninguém como você! Sua visão, suas transformações, sua mágica! Me sinto honrada de ter te conhecido, ter passado tempo com você e ter sido sua musa".

"Havia muito mais para você mostrar para o mundo e que nós havíamos planejado juntos, mas você já nos deu muito. Eu nunca esquecerei nosso tempo juntos ao redor do mundo e aprendendo com o mestre no que alta costura realmente significa!", continuou a influenciadora.

"Você sempre disse que a beleza salvará o mundo - e você realmente acreditava que era um lugar melhor por conta da beleza ao redor! Obrigada pela beleza. Eu te amo muito", complementou a ex de Kanye West.

Ao final do texto, a estrela de Keeping Up With The Kardashians ainda prestou suas condolências aos familiares do seu amigo e estilista.

