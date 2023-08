Juliette Freire aposta em minissaia para curtir parque de diversões

Juliette Freire mostra seu look básico para curtir um dia em um parque de diversões nos Estados Unidos

A cantora e ex-BBB Juliette Freire caprichou na escolha do look para passar o dia em um parque de diversões na região de Orlando, nos Estados Unidos. A estrela surgiu com um modelito básico, mas com um toque de ousadia.

A artista apostou em uma camiseta regata branca e em uma minissaia jeans. Para completar o visual, a estrela colocou tênis branco com meia combinando. “Quem é essa turista feliz?! Deixa ela!”, brincou a artista na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a morena. “Gatíssima”, disse um seguidor. “Linda demais”, afirmou outro. “A princesa mais linda”, declarou mais um. "É muito bom ver você realizando seus sonhos. Deus abençoe e proteja sempre", afirmou mais um.

Juliette Freire surge com look justo em show

No último final de semana, a ex-BBB e cantora Juliette Freire caprichou na escolha do look para se apresentar no Festival Tão Ser Tão na cidade de São Paulo. A estrela surgiu com um look comportado e estiloso para a apresentação e atraiu todos os olhares.

Para o evento, a morena ostentou a sua beleza impecável e mostrou que está magérrima ao apostar em um vestido de manga comprida e curtinho com estampa floral. Para completar o visual, a estrela colocou uma calça verde neon que emendava com a bota de salto alto e também um adereço de flor no ombro.

Nas redes sociais, Juliette mostrou um álbum de fotos do seu look e também o croqui do modelito. Confira abaixo: