Janet Jackson aposta em look monocromático na Semana de Moda de Nova York

Irmã de Michael Jackson, Janet Jackson esbanja estilo ao ostentar seu look fashion na Semana de Moda de Nova York

A cantora Janet Jackson, que é irmã de Michael Jackson (1958-2009), esbanjou estilo ao marcar presença na Semana de Moda de Nova York no último final de semana. A estrela surgiu com um look monocromático e foi muito fotografada no evento internacional.

Janet foi prestigiar o desfile de Primavera 2024 de Christian Siriano e apostou em um conjunto de couro molhado, com direito a sobretudo combinando e botas de cano alto. Para completar o visual, ela usou meia arrastão, joias douradas e um penteado no estilo de rabo de cavalo alto e maquiagem impecável.

“O desfile foi incrível! Você realmente se superou com essa coleção. Estou muito orgulhosa de você, Christian”, disse ela para o estilista. Por sua vez, o fashionista também agradeceu pela presença da estrela em seu evento. “Esta noite foi inacreditável! Sia se apresentou, Janet apareceu e obrigada por todo o apoio!”, disse ele.

Nos bastidores, Christian Siriano contou que Janet Jackson é uma grande fã de suas coleções e sempre pede novos looks para arrasar por aí. “Mesmo que eu não tenha todo o mundo ao meu lado, me sinto ótimo quando Janet Jackson liga e quer cinco looks”, brincou.

Foto: Getty Images

O look vermelho de Eliana

A apresentadora Eliana chamou atenção dos seguidores nas redes sociais ao compartilhar cliques de um ensaio fotográfico com um vestido vermelho poderoso! A loira não apenas deu um show de beleza, como também, usou o visual marcante de "Dama de vermelho" para refletir sobre seus 50 anos.

Os cliques tirados por Iude Richele foram compartilhados no perfil oficial do Instagram da apresentadora do SBT. Entre os registros, Eliana posa fazendo caras e bocas com a peça vermelha longa eleita pela stylish Thidy Alvis. O vestido conta com mangas bufantes e uma amarração na cintura para valorizar a silhueta perfeita da loira.

Na legenda da publicação, Eliana refletiu sobre a experiência de ser mulher: “Nós mulheres somos muitas em uma só e isso nos torna tão complexas e interessantes”, escreveu a mãe de Arthur, de 11 anos, e Manuela, de 4 anos. A beldade ainda completou com hashtags sobre a chegada de seus 50 anos.