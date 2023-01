Gusttavo Lima usa cueca por dentro da sunga e explica o motivo

Nova moda praia?! Gusttavo Lima chama a atenção ao usar uma cueca por dentro da sunga na praia e o motivo surpreende

O cantor sertanejo Gusttavo Lima (33) deu o que falar nas redes sociais ao mostrar uma foto do seu momento de oração durante as férias em uma praia. O artista surgiu de joelhos na frente do mar e um detalhe chamou a atenção: a cueca por dentro da sunga.

Apesar de mostrar o corpo musculoso e a tatuagem enorme nas costas, o artista deixou à mostra que estava usando uma cueca branca por dentro de sua sunga preta de banho. O modelito atraiu os olhares e ele explicou o motivo.

Em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Lima contou que usa a combinação inusitada para evitar o incômodo de ficar com areia em contato com a região íntima.

Gusttavo Lima e Andressa Suita surgem em clima de romance

Durante as férias em família, Gusttavo Lima e Andressa Suita apareceram trocando carinhos em um momento romântico juntos. Na segunda-feira, 23, os dois compartilharam registros da viagem com os seguidores nos stories do Instagram. Nas imagens, o casal aparece curtindo passeio de barco pelo cenário paradisíaco. Em um dos cliques, a loira posou sentada no colo do sertanejo, que a acolheu em seus braços.