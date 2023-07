Grazi Massafera aposta em vestido com fenda profunda para o casamento dos amigos

Com look sofisticado, Grazi Massafera exibe foto abraçada com a filha na renovação dos votos de Ricardo Pereira e Francisca Pereira em Portugal

A atriz Grazi Massafera embarcou para Portugal para prestigiar um momento especial na vida dos amigos. Ela marcou presença na cerimônia de renovação de votos de casamento do atorRicardo Pereira com a esposa, Francisca Pereira, nesta segunda-feira, 17 – data em que o casal completou 13 anos de união. Assim, a loira caprichou na escolha do seu look para a ocasião.

Nas redes sociais, Grazi mostrou as fotos da renovação dos votos dos amigos e também imagens do seu look elegante. A musa escolheu um vestido azul com fenda profunda na perna.

Nas redes sociais, ela mostrou o seu look ao posar ao ar livre no local da cerimônia e também surgiu abraçada com sua filha, Sofia, fruto do antigo relacionamento com Cauã Reymond.

Grazi Massafera vai fazer novela no streaming

A atriz Grazi Massafera tem novidade em sua carreira! Dois anos depois de deixar a Globo, ela assinou contrato com a HBO para protagonizar o remake da novelaDona Beija, que será exibido em 2024. A novidade foi revelada pela assessoria de imprensa da artista nas redes sociais.

O remake terá 40 capítulos de 40 minutos cada um e Grazi já está na fase de caracterização da personagem. Tanto que ela mostrou uma foto durante a prova de figurino.

"Me sinto muito feliz e honrada em fazer parte dessa personagem histórica que é real, que inspirou livro, novela, que faz parte do imaginário brasileiro e agora vai ter uma releitura tão especial. Eu e a HBO já estávamos nos paquerando de longe, desde que começou a se falar da possibilidade de “Dona Beja” existir, conversamos muito e agora finalmente assumimos esse namoro rs. Vai ser lindo", disse ela.

Vale lembrar que Grazi Massafera fez uma rápida participação no primeiro e no último capítulo da novela Travessia, da Globo.