Grávida, Rihanna exibe barrigão em vestido ousado de pelinhos

Rihanna destaca seu barrigão de grávida em look excêntrico neste domingo, 30

A cantora Rihanna agitou as redes sociais neste domingo, 30, ao mostrar fotos do seu look do dia. Grávida pela segunda vez, ela ostentou o seu barrigão ao apostar em um look excêntrico.

A musa surgiu com um vestido feito com tecido com textura de pelinhos e completou o visual com chapéu combinando e óculos estilosos.

A estrela espera o nascimento do seu segundo filho com A$AP Rocky, com quem já tem um menino. Por enquanto, ela não revelou o nome do primogênito, mas já mostrou fotos do rosto dele nas redes sociais.

Vale lembrar que ela anunciou a nova gravidez durante o show no Super Bowl em fevereiro deste ano.

Rihanna posou com o filho e o marido em capa de revista

Há poucas semanas, Rihanna agitou a internet ao aparecer pela primeira vez com o filho mais velho e o marido na capa da revista britânica Vogue. Nela, a artista falou pela primeira vez sobre as mudanças na rotina após a chegada de seu primeiro herdeiro e desabafou sobre os desafios da maternidade.

"Essencialmente, de uma pessoa eu me tornei duas. Você entra no hospital como um casal e sai como uma família de três. É uma loucura. E, meu Deus, os primeiros dias são insanos. Você não dorme. De forma alguma. Nem se você quisesse. Voltamos para casa, não tinha ninguém. Éramos apenas nós como pais e nosso bebê. Você é um zumbi na maior parte", disse ela.

O primeiro filho da cantora veio ao mundo em maio de 2022, mas ela ainda não revelou o nome da criança.