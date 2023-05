Grávida, Bruna Biancardi exibe barriguinha em look para curtir show da Beyoncé

Bruna Biancardi posa com look estratégico para exibir barriguinha da primeira gestação, fruto do relacionamento com Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi (29) tem um evento imperdível para comparecer na noite desta sexta-feira, 26. É que a namorada de Neymar Jr (31), com quem espera seu primeiro filho, vai curtir o show da Beyoncé (41) na França. Para aproveitar a ocasião com conforto e estilo, a musa apostou em um look que deixa a barriguinha de grávida à mostra.

Bruna mostrou detalhes das peças escolhidas pelo stories de seu Instagram. Ela elegeu um conjuntinho de alfaiataria cinza, com uma blusa tomara que caia e uma calça bem larguinha. Na parte de cima, a influenciadora deixou alguns botões abertos estrategicamente para mostrar a barriguinha. A beldade ainda escolheu uma bolsa branca e completou o look com um batom vermelho intenso.

Bruna Biancardi exibe barriguinha de grávida em look para show da Beyoncé - Reprodução/Instagram

Ainda nos stories, ela mostrou que já estava na fila para entrar no show, acompanhada de duas amigas, as influenciadoras Bianca Coimbra e Carol Coimbra, que fizeram uma publicação especial para agradecer Bruna: “Realizando um sonho!! Um sonho antigo!!! Obrigada amiga, por me proporcionar esse momento que você nem imaginava que seria tão especial para mim, Bruna Biancardi”, Carol escreveu.

Bruna Biancardi dá detalhes de sua participação no Festival de Cannes:

Recentemente, Bruna Biancardi compareceu ao 76º Festival de Cinema de Cannes. Ao ser questionada por um seguidor sobre sua participação no evento por não ser atriz, a influenciadora digital deu alguns detalhes de sua presença, e até aproveitou para mandar um recado para os críticos de plantão.

“Não precisa ser atriz para estar lá. Várias pessoas são convidadas. No meu caso, fui com a Nespresso que já é minha parceira há anos e a cada semestre faço uma viagem com eles. O lançamento da nova linha foi em Cannes e fomos também ao festival. Fiquem felizes pelos outros. Se você tivesse a oportunidade não iria?”, rebateu Bruna.