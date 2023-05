Bruna Biancardi rebate internauta que criticou sua participação em Cannes

Influenciadora Bruna Biancardi dá detalhes de sua participação no Festival de Cannes e rebate comentários negativos

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi (29) decidiu rebater a um seguidor que questionou sua participação no 76º Festival de Cinema de Cannes. Em suas redes sociais, a morena, que está grávida de seu primeiro filho com o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira Neymar Jr. (31), deu alguns detalhes de sua presença no evento, mandando um recado para os críticos de plantão.

“Por que você foi lá se não é atriz”, disparou um internauta, em uma caixinha de perguntas aberta pela influenciadora digital em seu perfil oficial no Instagram. Então, Bruna fez questão de explicar que não é necessário trabalhar no ramo do cinema para poder estar no red carpet do festival.

“Não precisa ser atriz para estar lá. Várias pessoas são convidadas. No meu caso, fui com a Nespresso que já é minha parceira há anos e a cada semestre faço uma viagem com eles. O lançamento da nova linha foi em Cannes e fomos também ao festival. Fiquem felizes pelos outros. Se você tivesse a oportunidade não iria?”, rebateu Bruna.

A modelo ainda revelou o que os convidados fazem depois de desfilarem pelo tão aclamado tapete vermelho. “Somos direcionados para a sala de cinema que o filme será exibido. Cada convite tem a poltrona marcada certinha. Lá todos os convidados ficam sentados e assistindo o tapete vermelho nesse telão. Assim que o elenco da estreia chega, são aplaudidos e o filme começa”, disse.

