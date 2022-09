Gracyanne Barbosa usa look decotado para prestigiar show do maridão

Gracyanne Barbosa aposta no decote ousado para marcar presença no show do marido, Belo, em Portugal

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 11h54

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) abusou da sensualidade ao escolher o seu look para prestigiar um show do marido, o cantor Belo (48), em Portugal, no último final de semana. A musa caprichou na escolha do modelito laranja para o evento.

O cabeleireiro dela, Felipe Treentin, foi o responsável por exibir o visual de Gracyanne para a noite especial. Na foto, ela apareceu com um modelito decotadíssimo e curto para o show.

Após a noite de show, Belo e Gracyanne apareceram lado a lado na classe executiva de um avião. A foto foi compartilhada por ela nos stories do Instagram. Os dois passaram alguns dias divertidos em Portugal, com direito a passeios em pontos turísticos e passeio de barco no mar.

Gracyanne Barbosa fala sobre planos de ter filhos com Belo

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais na sexta-feira, 2, para responder algumas perguntas dos fãs. Ela abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram e foi questionada sobre os planos para aumentar a família. A modelo confessou que já fez muitos planos para ter filhos com o marido, o cantor Belo, no entanto, afirmou que no tempo certo eles vão ter filhos. Ela ainda disse que quando engravidar vai compartilhar todos os momentos com os seguidores. "Quando for o momento certo. Momento esse que só cabe a Deus saber...", afirmou a influenciadora digital.

