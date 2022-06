Graciele Lacerda investe no look decotado para show do noivo, Zezé Di Camargo

Look!

Graciele Lacerda mostra o vestido curtinho e decotado que usou para acompanhar novo show do noivo, Zezé Di Camargo

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 10h22

A musa fitness Graciele Lacerda esbanjou sensualidade ao mostrar o seu look para curtir um do noivo, Zezé Di Camargo, com Luciano em uma festa de São Paulo na última quinta-feria, 23. Ela registrou o seu modelito nos bastidores da apresentação e exibiu toda a sua beleza.

Nas fotos, Graciele apareceu com um vestido vermelho decotado e curtinho, que ressaltou suas curvas impecáveis. “Quarto dia de São João em Riachão do Jacuípe – BA”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Linda, educada, simpática”, disse um seguidor. “Simplesmente linda”, afirmou outro. “Que gata”, escreveu mais um.

Foto do look de Graciele Lacerda: