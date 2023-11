Graciele Lacerda chama atenção ao apostar em look estiloso: "Belíssima"

A influenciadora digital Graciele Lacerda ganhou elogios dos fãs ao surgir com look arrasador

Graciele Lacerda chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 22, ao surgir usando um look estiloso. A noiva do cantor Zezé Di Camargo apostou em um conjunto xadrez, saia e blazer rosa, camisa branca e sapato de salto alto.

Ao postar a foto da sua produção no feed do Instagram, a influenciadora digital, que recentemente foi acusada de criar um perfil fake para falar mal de alguns membros da família Camargo, escreveu uma reflexão.

"A vida é uma caixinha de surpresas, que você não sabe o que terá dentro, quando for aberta. Entenda que, seja boa ou ruim, cabe somente a você escolher se fica triste, ou levanta, sacode a poeira, coloca um sorriso no rosto, mesmo que as lágrimas queiram cair e sua alma sangre por dentro. O importante da vida é você lembrar que nada é eterno e que você, eu e nós só estamos aqui de passagem para evoluir, crescer, aprender, seja com o amor, seja com a dor", começou o texto.

E completou: "A vida é assim surpreendente e só você pode decidir como vai começar o seu dia e escrever sua história. Nunca ninguém disse que viver seria fácil, mas viver é uma dádiva, então aproveite e procure ser melhor, mesmo que muitas forças queiram que você não seja. Todas as vezes que você cair, levante-se quantas forem necessárias, porque você é importante, acredite!!".

Os seguidores elogiaram Graciele nos comentários. "Belíssima", disse uma fã. "Cada dia mais linda", escreveu outra. "Maravilhosa demais", falou uma admiradora. "Look belíssimo", afirmou mais uma.

Confira a publicação:

