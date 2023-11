Cobrada, Graciele Lacerda reaparece e faz revelação inédita: "Dentro da minha casa"

Graciele Lacerda reaparece e faz revelação inédita nas redes sociais; veja o que ela disse

Fãs da musa Graciele Lacerda seguem cobrando explicações um mês após o escândalo que abalou a família Camargo. Basta entrar nas redes sociais da noiva de Zezé di Camargo para ver dezenas de mensagens atacando a influenciadora.

Nesta quarta-feira, 22, ela resolveu responder uma das cobranças e deixou uma mensagem surpreendente. "O meu erro desta história foi ter confiado em pessoas que viviam dentro da minha casa. Nada mais", declarou ela sem dar maiores detalhes.

Graciele Lacerda se envolveu em uma confusão após um jornalista revelar que ela usava um perfil falso para criticar membros da família do sertanejo. Agora, ela deu a entender que o vazamento aconteceu dentro de sua própria casa.

Ainda nos últimos dias, o irmão de Zezé Di Camargo saiu em sua defesa e a irmã do artista, Luciele Di Camargo, postou um vídeo com uma frase enigmática. Após o recado subliminar, a influenciadora reagiu.

Graciele Lacerda faz longo desabafo

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, apareceu na quinta-feira, 09, com o semblante abatido e fazendo um longo desabafo sobre a situação que está vivendo. Sem poder falar muito e dar sua versão diante de acusações, a influenciadora prometeu que em breve fará revelações.

A musa fitness, que acabou perdendo um contrato com uma marca por conta dos últimos acontecimentos, lamentou ter que abordar outros assuntos em sua rede social, onde sempre usou para postar dicar de bem-estar e saúde.

"Bom queria ta passando aqui, como eu sempre passo, de falar coisas boas, alegres, coisas voltadas pro bem, pra saúde, pra enaltecer as pessoas, mas infelizmente eu to sendo muito bombardeada, difamada, injustiçada, caluniada e é muito difícil né a gente nesse momento ter uma sabedoria, uma estrutura psicológica, eu sou muito forte, tenho uma fé muito inabalável graças a deus, mas quando você é muito verdadeira você quer dividir esse momento com as pessoas, mas eu tenho que nesse momento esperar ficar quieta isso tá sendo muito difícil, pra mim, ter que me calar, esperar, ficar quieta, tem sido um exercício diário", desabafou sobre estar se segurando.