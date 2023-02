Gkay esbanja beleza e surpreende ao posar em sua casa com vestido que muda de cor

A influenciadora Gkay chocou seus seguidores ao surgir esbanjando beleza em um look que muda de cor no sol

Nesta quinta-feira, 9, Gkay surpreendeu seus seguidores ao surgir com um look diferenciado. A influenciadora esbanjou beleza em sua casa posando com uma peça que mudava de cor.

O vestido que a comediante usava é originalmente branco, porém, quando exposto ao sol sua cor muda para rosa. Nas fotos publicadas em seu Instagram, Gkay também incluiu um vídeo mostrando a mudança.

A morena posou esbanjando beleza em diversas partes de sua casa. Além de mostrar a decoração do seu quintal, também foi possível ver a grande porta de entrada da mansão de Gkay.

Nos comentários, a cantora e ex-BBB Karol Conká aprovou o look: “Amei esse vestido”. E a cantora Giulia Be elogiou: “Gata”.

Os fãs da influenciadora também adoraram as fotos e fizeram chover elogios nos comentários. “A beleza da Gkay está exuberante a cada dia”, comentou um seguidor. “Lindas fotos e lindo vestido”, elogiou uma fã.

“Esse cabelo tá tudo”, comentou uma seguidora elogiando o cabelo de Gkay que está mais curto. “Eu amei, simplesmente queria”, ainda disse outra fã sobre o vestido “diferentão”.

Ousadia!

Ainda falando em peças “diferentonas”, Gkay causou comoções nas redes socias ao posar para fotos com uma bota diferenciada.

A influenciadora surgiu deitada no sofá com uma peça all-black, foi elogiada pelos seguidores e alguns fãs até a compararam com Kylie Jenner.