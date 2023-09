Giovanna Ewbank apostou na transparência em look para casamento de Ronaldo Fenômeno

Giovanna Ewbank exibe detalhes do seu vestido poderoso e com transparência para o casamento de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks

A apresentadora Giovanna Ewbank surpreendeu ao mostrar detalhes do seu look para o casamento de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks. A cerimônia aconteceu na sexta-feira, 29, em Ibiza, na Espanha, e os convidados capricharam na escolha dos looks para o evento luxuoso. Tanto que Ewbank surgiu com um vestido poderoso e mostrou as fotos nas redes sociais.

Nas imagens, a esposa do ator Bruno Gagliasso surgiu com um vestido rosa com transparência em locais estratégicos e decote generoso. O modelito destacou a beleza dela e sua boa forma. Para completar o visual, ela fez um penteado no cabelo e usou joias discretas.

Por sua vez, Gagliasso usou um terno azul claro para ir ao casamento de Ronaldo e Celina. Vale lembrar que os noivos organizaram uma festa de três dias em Ibiza, na Espanha, com a presença de vários famosos, incluindo Sabrina Sato, Patricia Abravanel e Fernanda Paes Leme.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank nega rumores de crise com Fernanda Paes Leme

A apresentadora Giovanna Ewbank reagiu publicamente sobre os rumores que estaria vivendo uma crise em sua amizade com a atriz Fernanda Paes Leme. Tudo começou quando o colunista Leo Dias informou que ela estariam afastadas após um climão no podcast que comandam juntas. Porém, a esposa de Bruno Gagliassoironizou os boatos e mostrou que as duas estão juntas em uma viagem na Espanha.

Nesta sexta-feira, 29, Ewbank apareceu nos stories do Instagram enquanto curtia uma praia com Fernanda e a família em Ibiza. “Afastadas", ironizou ela nas imagens das duas caminhando na praia. Ao ver a imagem, Bruno Gagliasso brincou: “Fizeram as pazes? Para, não, sem briga, meu deus do céu”.

Além disso, a loira mostrou fotos com a amiga no feed do Instagram. “Quem Pode, pod… Viajar e curtir momentos especiais com os nossos. A gente tem a gente”, escreveu na legenda. Nos comentários, o marido dela entrou na brincadeira. “Até parece… Tava uma agarrando o cabelo da outra! Eu que tive que separar. Elas jogaram areia no olho uma da outra também”, brincou.