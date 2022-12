Gabi Martins aparece com o decote explodindo na Farofa da Gkay

Gabi Martins impressiona ao usar vestido com decote no limite para curtir a Farofa da Gkay

A cantora Gabi Martins investiu na sensualidade ao escolher o seu look para curtir uma noite de diversão na Farofa da Gkay. A estrela surgiu com um vestido ousado e caprichou nas poses ao surgir com o look em um novo ensaio fotográfico.

Nas fotos, a artista usou um vestido tomara que caia com decote no limite e também recortes estratégicos nas laterais. O modelito destacou as curvas impecáveis do corpo dela e também seus músculos. “Pra Farofa”, disse ela na legenda.

De biquíni vermelho puxado, Gabi Martins exibe corpaço absurdo

Recentemente, a cantora Gabi Martins chocou ao mostrar sua boa forma de maneira arrasadora ao compartilhar fotos de roupa de banho.

Usando um biquíni vermelho de modelo fio-dental, a ex-BBB puxou a calcinha e esbanjou suas curvas abundantes em um dia ensolarado em meio à natureza

"Fazenda", disse a ex-BBB ao aparecer fazendo um passeio de barco em uma paisagem deslumbrante. No registros, além de exibir seu corpaço fora do comum, a famosa impressionou com seus longos cabelos ondulados.