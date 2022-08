Flávia Alessandra aposta em vestido preto recortado e justinho para passeio

Relembrando os últimos dias de férias, Flávia Alessandra revela look ousado para curtir passeio com a família

Redação Publicado em 02/08/2022, às 13h23

Flávia Alessandra (48) chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar mais uma das suas produções das férias em família e, claro, que o look escolhido arrancou elogios dos internautas.

Posando em um poste, a atriz ostentou as pernas definidas em um vestido preto justinho com recortes estratégicos entre os seis e a cintura.

Para completar o visual, ela elegeu um tênis colorido, óculos escuros e cabelo solto com a franja presa. "Últimos dias", escreveu ela na legenda.

O look da artista garantiu muitos comentários dos fãs. "Olhei e gritei: maravilhosa", "O estilo de milhões", "A beleza tem nome e sobrenome", "Surreal de linda", dispararam eles na legenda.

Vale lembrar que Flávia Alessandra e sua família aproveitaram as férias em Nova York e em Orlando para celebrar a graduação da filha, Giulia Costa (22).

OTAVIANO COSTA SURGE COLADINHO COM FLÁVIA ALESSANDRA EM NOVA YORK

Otaviano Costa (49) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu com a esposa, Flávia Alessandra, durante a viagem que estão fazendo por Nova York. O apresentador publicou um clique onde ele aparece coladinho com a amada, em uma rua de Manhattan, enquanto eles davam um largo sorriso para as lentes das câmeras.

