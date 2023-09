Flávia Alessandra aposta em look pink poderoso em evento internacional

Flávia Alessandra e Otaviano Costa marcam presença em evento de gala na cidade de Nova York

A atriz Flávia Alessandra e seu marido, o apresentador Otaviano Costa, surgiram deslumbrantes com looks elegantes para um evento internacional na noite de quinta-feiram 21. Os dois marcaram presença no leilão do gala da BrazilFoundation em Nova York, nos Estados Unidos, e aproveitaram para fazer fotos nas ruas na cidade.

Para a ocasião, ela usou um vestido pink longo e com detalhes brilhantes. Por sua vez, ele apostou em um terno cinza muito bem cortado. O evento filantrópico aconteceu no The Plaza Hotel e foi apresentado pelo casal famoso.

"Estou muito feliz de estar mais um ano com a BrazilFoundation, especialmente nesse 20º Gala. Eu já estive inúmeras vezes aqui e hoje com a missão de estar a frente do leilão ao lado da minha esposa, o leiloeiro Fabio Zukerman e com os doadores. A BrazilFoundation já ajudou mais de 850 organizações e fico muito feliz de mostrar todo o trabalho que a BrazilFound faz para nosso país", disse ele.

Fotos: Rodolfo Sanches

Flávia Alessandra foi flagrada na praia neste mês

A atriz Flávia Alessandra aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro neste domingo, 10, para renovar o bronzeado ao ar livre. A musa foi flagrada no início da tarde na praia da Barra da Tijuca junto com sua filha caçula, Olivia, fruto do casamento com o apresentador Otaviano Costa.

A artista foi vista só de biquíni vinho enquanto voltava de um banho no mar. Nas fotos, ela foi flagrada de frente e de costas, ostentando sua beleza em vários ângulos. Por sua vez, Olivia optou por ficar na cadeira de praia mexendo no celular.

Vale lembrar que Flávia apareceu pela última vez nas telinhas da Globo em 2021 na novela ‘Salve-se Quem Puder’, como a personagem 'Helena’. Atualmente, a atriz usa as redes sociais para dividir trabalhos publicitários e sua rotina com o marido e suas duas filhas, Giulia Costa, que está com 23 anos, e Olivia Costa, que está com 12 anos.

Fotos: Dilson Silva / AgNews