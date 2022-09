Filha caçula de Zé Neto surge com look estiloso em novas fotos

Esposa de Zé Neto, Natália Toscano explode o fofurômetro ao mostrar novas fotos da filha caçula, Angelina

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 11h10

A influenciadora digital Natália Toscano, que é a esposa do sertanejo Zé Neto, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos da filha caçula, Angelina. A menina esbanjou estilo ao posar prontíssima para curtir um passeio em família.

Nas fotos, Angelina apareceu com um vestido xadrez, bolsa de raposa, botas e enfeites no cabelo. “Hoje quem ativou o modo blogueira foi a Nina. Não tenho maturidade para essa menina”, disse ela na legenda.

Natália e Zé Neto também são pais de um menino, José.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Toscano (@nataliaftoscano)

Natália Toscano faz elogios para o marido, Zé Neto

No último Dia dos Pais, a influenciadora Natália Toscano teceu elogios para o marido, o sertanejo Zé Neto, ao ser questionada sobre a relação dele com os filhos e a família. "Zé é nosso alicerce, a base da nossa família. Um pai extremamente amoroso, cuidadoso, um paizão e um exemplo para nossos filhos. Mesmo com a rotina intensa dos shows, sempre faz questão de alguma forma se manter presente, fazemos chamadas de vídeos ou ligações", disse ela.

Natália revelou que quando o trio se junta a diversão é garantida. "Quando está em casa é pura diversão com as crianças (rsrs). Temos muito orgulho de você meu amor, te amamos!", declarou.