Ex-BBB Juliette aposta em body cavado para dia de trabalho no estúdio

Ex-BBB Juliette esbanja sensualidade ao mostrar seu look ousado para passar o dia gravando em um estúdio de música

A ex-BBB Juliette Freire (33) esbanjou sensualidade ao mostrar o seu look para um dia de trabalho em um estúdio de gravação musical nesta semana. A estrela abriu um álbum de fotos do seu dia de trabalho especial e o look chamou a atenção.

A artista surgiu com um body preto cavadíssimo e calça jeans. O modelito destacou as curvas impecáveis do corpo dela e deixou à mostra uma parte do seu quadril.

Nos comentários da foto, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Linda demais”, disse um seguidor. “Minha estrela, minha rainha, minha cantora”, declarou outro. “Grande mulher”, declarou mais um.

Ex-BBB Juliette mostra detalhes da decoração de sua mansão luxuosa

A ex-BBB Juliette Freire (33) caprichou na decoração de sua mansão luxuosa. A estrela alugou uma casa para viver depois da fama com a vitória no Big Brother Brasil e renovou a decoração do espaço para ficar com a sua cara. Nas redes sociais, a equipe de arquitetura da ex-sister exibiu fotos e vídeos do resultado da transformação no ambiente.

Nas imagens, Juliette conta que quis que a decoração da casa transmitisse paz, tranquilidade e frescor em todos os ambientes. Além disso, a decoração tem um significado para ela, com direito a detalhes de obras de arte de artistas pernambucanos e muitas plantas, que passam a mensagem de paz e conforto para ela.

Além disso, a decoração foi feita em tons claros e com toques em madeira, para dar um aconchego aos ambientes. Nas imagens, ela mostrou a sala de jantar com uma grande mesa de madeira, o balanço sofisticado logo na entrada, o estúdio montado no sótão e o escritório que também fica no sótão.

O quarto de Juliette conta com decoração leve e detalhes de iluminação no teto para dar um ar mais sofisticado ao ambiente. Veja as fotos da mansão aqui.