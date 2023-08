Erika Januza chama atenção ao usar vestido fendado: "Deslumbrante"

A atriz Erika Januza ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir usando um vestido longo

A atriz Erika Januza chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 4, ao compartilhar alguns cliques mostrando o look que escolheu para prestigiar um casal de amigos que vão se casar em Minas Gerais.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a artista aparece usando um vestido longo, com uma fenda arrasadora e uma abertura nas costas. Ela completou a produção com uma sandália de salto alto e joias, além disso, deixou os fios preso com rabo de cavalo.

Ao dividir o look deslumbrante, Januza celebrou a união dos amigos. "Chegou o dia dos meus amigos! Stephanie Urbano e Paulo Borjaile. Estou muito, muito feliz por vocês!", afirmou a famosa, que recentemente assumiu o relacionamento com José Junior, um dos fundadores do projeto Afro Reggae.

Os seguidores adoraram a produção e encheram o post de elogios. "Arrasou", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Deslumbrante", falou uma fã. "É perfeita demais", comentou mais uma admiradora.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erika Januza (@erikajanuza)

Viagem com o novo namorado

Erika Januza curtiu suas férias em São Miguel dos Milagres, Alagoas, ao lado do novo namorado, José Junior, um dos fundadores do projeto Afro Reggae e da série Arcanjo Renegado, do Globoplay, em que ela atua. Nos Stories do Instagram, a artista mostrou para os seguidores que estava passeando pelo local paradisíaco com o amado, e durante um momento do passeio, os dois trocaram um beijão apaixonado.

Mais tarde, no feed da rede social, Januza postou novas fotos da viagem. Nas duas primeiras imagens, ela esbanjou beleza ao fazer algumas poses de biquíni na praia. Já na terceira, ela e José Junior posaram abraçados em um buggy. "Encontrei um Paraíso! Miniférias, porque já, já um novo trabalho já vem! Amém!", escreveu a atriz. Confira!