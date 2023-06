Com vestido justo, Gisele Bündchen esbanja simpatia ao deixar evento em São Paulo

A modelo Gisele Bündchen chamou a atenção ao apostar em um vestido justo para participar de um evento

Gisele Bündchenestá no Brasil, e nesta segunda-feira, 5, ela participou de um evento de transformação digital, em São Paulo, sendo uma das palestrantes, e chamou a atenção ao escolher um look deslumbrante.

A modelo, que está separada do astro da NFL Tom Brady, optou por um vestido nude justinho, sandálias de salto da mesma cor e um casaco bege. Para completar o visual, ela surgiu com os soltos, e com uma maquiagem natural.

Ao deixar o evento no começo da noite, Bündchen foi fotografada tomando água de coco, e bastante simpática, ela sorriu e acenou para as pessoas que estava no local.

Vale lembrar que Gisele, que está com 42 anos, desembarcou no Brasil neste último domingo, 4, ao lado dos filhos, Benjamin, que tem 13 anos, e Vivian, de 10. Os dois são frutos de seu casamento com Tom Brady, de quem se separou no fim do ano passado.

Mais cedo, a top modelo celebrou o Dia Mundial do Meio Ambiente compartilhando em suas redes sociais alguns cliques em que surge em meio à natureza e falou sobre a importância da data. "A Mãe Natureza é a nossa maior professora. Ela nos mostra que tudo está interligado, interconectado. Seu poder vem de sua diversidade e ela depende disso para sobreviver. Assim como com as pessoas, nossas diferenças nos complementam e nos tornamos mais fortes quando trabalhamos juntos."

"A natureza não julga ou divide. Ela nutre. Ela nos lembra que toda forma de vida é sagrada e importante, e tem seu papel fundamental para trazer equilíbrio para que toda a vida possa florescer. A natureza tem muitas respostas - e, observando-a e seguindo seu exemplo, podemos todos prosperar. Esta é a nossa casa - e as nossas escolhas criam nosso futuro", completou.

Confira as fotos de Gisele após deixar o evento em São Paulo:

Gisele com vestido justo - Foto: Eduardo Martins/AgNews

Gisele em evento - Foto: Eduardo Martins/AgNews

Gisele acena para os fãs ao deixar evento - Foto: Eduardo Martins/AgNews

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!