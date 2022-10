Com decote no limite e sem calcinha, Kim Kardashian ostenta curvas em vestido brilhante

Kim Kardashian deu que falar ao compartilhar fotos com um vestido extravagante em noitada com as amigas

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 15h44

Kim Kardashian (41) deixou os seguidores babando nesta sexta-feira, 7, ao compartilhar fotos de um look deslumbrante. A socialite aproveitou a noitada com as amigas e impressionou com a escolha do visual.

A empresária apostou em um vestido super brilhante com abertura nas laterais e decote profundo. Sem calcinha, ela chamou a atenção com as curvas impecáveis.

A estrela de The Kardashians finalizou a produção com os cabelos presos no estilo retrô, sandália de salto e uma bolsa. "Pós festa", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, a família de Kim foi só elogios. "Épico", disparou a matriarca, Kris Jenner; "Minha rainha", comentou Khloé Kardashian.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

KANYE WEST BRIGA COM KHLOÉ KARDASHIAN NA WEB E ACUSA KIM

O rapper estadunidense Kanye West (45) decidiu voltar a atacar o clã Kardashian-Jenner, além da modelo Gigi Hadid (27), que o ofendeu dias atrás após o mesmo atacar uma editora de moda. Dessa vez, a atitude de Ye não passou batido pela família, rendendo um longo desabafo de Khloé Kardashian (38), que desmente acusações e pediu para que ele parasse de atacar Kim Kardashian (41), sua irmã mais velha.

Em seu Instagram, Kanye publicou um textão no qual fala sobre a festa de aniversário de Chicago, sua filha com Kim, que aconteceu no começo do ano. Ele cita Gigi, que condenou sua atitude na Semana da Moda em Paris na segunda-feira, quando brigou com a Gabriella Karefa-Johnson.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!