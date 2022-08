Cleo arrasa ao deixar a cinturinha à mostra em novo look

Cleo aposta em look estiloso para novas fotos e recebe elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 19h18

A atriz e cantora Cleo (39) agitou as redes sociais nesta terça-feira, 23, ao mostrar o seu novo look. Desta vez, a beldade deu um show de beleza ao aparecer com a cinturinha à mostra.

Nas imagens, Cleo apareceu com um top cropped amarelo e calça jeans soltinha. Para completar o visual, ela apostou na maquiagem colorida e caprichou nas poses das fotos.

Nos comentários, os fãs deixaram vários elogios para ela. “Que mulher”, escreveu um fã. “Perfeita demais”, afirmou outro. “Linda e maravilhosa”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por All and everything (@cleo)

Benção ao amor de Cleo e Leandro D'Lucca

Há poucos dias, Cleo mostrou as fotos de uma benção para o seu amor com o marido, Leandro D'Lucca. Os dois receberam a família e os amigos em uma tarde e comemoraram o momento especial.

“Abençoados no axé com o amor da família e dos padrinhos. Obrigada @baba_paulo_oya por nos receber e por nos cuidar com tanto amor e seriedade. Amo vocês todos”, disse ela na legenda. Vale lembrar que Cleo e Leandro se casaram no civil em 2021 em um cartório de Minas Gerais.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!