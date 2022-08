Anitta usa calça com transparência e exibe tatuagem no bumbum

Anitta esbanja sensualidade ao usar calça ousada e detalhe rouba a cena em vídeo de dancinha

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 16h23

A cantora Anitta agitou as redes sociais ao compartilhar um vídeo com look ousado. Desta vez, a musa apareceu com uma calça branca com transparência em locais estratégicos enquanto dançava.

No vídeo, ela dançou ao som da música El Que Espera, que é uma parceria com Maluma. Nas imagens, a morena rebolou para a câmera e deixou à mostra uma tatuagem em formato de coração que tem em seu bumbum.

“Vem aí El Que Espera, com Maluma”, disse ela na legenda, marcando ainda a hashtag Malunitta. Vale destacar que a calça de Anitta custa cerca de 590 euros, cerca de R$ 3 mil.

Anitta fala sobre cirurgia do tratamento da endometriose

Nas últimas semanas, a cantora Anitta passou por uma cirurgia para o tratamento da endometriose e desabafou após receber alta hospitalar. “Saio dessa experiência desejando que todas as mulheres do mundo tenham mais acesso ao diagnóstico e entendimento dessa doença que afeta tanta gente mas é, ao mesmo tempo, tão pouco falada”, disparou a cantora na legenda de um post em seu Instagram.

A dona do hit Envolver ainda comentou quais serão seus próximos passos após a alta: “Seguirei me cuidando, mas agora livre dessa etapa que foi o diagnóstico e cirurgia. Médicos, enfermeiros, grandes super-heróis. Gratidão. Já já eu volto com tudo lutando para que as mulheres todas tenham acesso à tudo que diz respeito a esse filme de terror que é a endometriose e principalmente que sejam tratadas com a seriedade e respeito que essa doença requer. Não tenham vergonha de buscarem ajuda”, escreveu a cantora.

