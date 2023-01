Andressa Suita usa vestido deslumbrante para noitada com o marido, Gusttavo Lima

Andressa Suita surge com vestido de grife para aproveitar noite romântica com Gusttavo Lima durante viagem

A modelo Andressa Suita (35) caprichou na escolha do seu look para curtir uma noite romântica com seu marido, o cantor Gusttavo Lima (33), no último domingo, 29. Os dois apareceram com looks sofisticados para um passeio a dois durante uma viagem em família.

Andressa apareceu com um vestido longo e justo ao corpo, que destacou suas curvas impecáveis. O modelito é da grife Alexandre Vauthier e ela ainda usou uma bolsa da grife Valentino. Por sua vez, Gusttavo Lima surgiu com um terno clássico de risca de giz.

Os dois posaram em um carro de luxo antes de irem para o passeio juntos. Nos comentários das fotos, os fãs elogiaram a beleza do casal. “Como vocês são lindos”, disse um seguidor. “Deslumbrante”, afirmou outro. “Casal de milhões”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Gusttavo Lima se declara no aniversário de Andressa Suita

Há poucos dias, Andressa Suita completou 35 anos de idade e ganhou uma homenagem do maridão. Gusttavo Lima fez um post especial para marcar a data especial na vida da esposa.

"Hoje, quero apenas celebrar e desejar um feliz aniversário. Que Deus realize todos os seus sonhos, estar ao seu lado a mais de 10 anos só me trás orgulho e felicidade, acompanhar seu crescimento e ver essa mulher incrível que você se tornou… Obrigado pelos filhos lindos que me destes… Te amo muito, feliz aniversário minha gata… Love You!", disse ele. Nos comentáris, ela respondeu: “Te amo. Obrigada por tudo! Vem logo ficar com a gente”.