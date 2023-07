Andressa Suita chama atenção com look caríssimo na praia: “Pagaria minhas dívidas”

Ela pode! Esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita arranca suspiros ao desfilar no Rio de Janeiro com look grifado

A modelo e influenciadora digital Andressa Suita sempre causa comoção na web com seus looks! Nesta terça-feira, 11, a esposa de Gusttavo Lima chamou atenção ao publicar um vídeo exibindo seu look na orla de uma praia no Rio de Janeiro. A morena apostou em algumas peças caríssimas para desfilar sua beleza pela Cidade Maravilhosa.

No vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, Andressa aparece fazendo charme para as câmeras, com direito a muito carão. A mãe dos pequenos Gabriel e Samuel, frutos do relacionamento com o sertanejo, ostenta estilo ao desfilar sozinha com uma camisa grifada e uma bolsa luxuosa avaliada em aproximadamente R$30 mil.

Nos comentários, diversos fãs deixaram elogios para as escolhas de Andressa: “Linda, com look de milhões que pagaria todas minhas dívidas e ainda sobrava”, brincou um seguidor. “Meu Deus, você é muito maravilhosa”, comentou outro. “Que linda! Mood Barbie”, exaltou um terceiro. “Desfilando a beleza na cidade maravilhosa”, disse mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Mas não é sempre que Andressa ganha o coração dos seguidores com seus looks! Recentemente, a influenciadora deu o que falar com mais uma escolha ousada. Na ocasião, a influenciadora dividiu opiniões ao eleger uma combinação mais séria e sombria, em tons de marrom, para a gravação do DVD do esposo, o sertanejo Gusttavo Lima.

Andressa Suita renova o visual e Gusttavo Lima elogia:

A modelo Andressa Suita está com novo visual! A influenciadora digital e empresária se despediu do cabelo loiro, sua marca registrada, e aderiu aos fios curtinhos em um tom de castanho. Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo e fotos com o resultado da transformação e foi muito elogiada pelos fãs e também pelo marido, o cantor Gusttavo Lima. Confira o antes e depois de Andressa!