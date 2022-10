Zezé Motta comemora convite para ser madrinha da campanha Outubro Rosa

Zezé Motta é convidada para ser madrinha da campanha Outubro Rosa: 'Estou muito feliz'

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 14h50

A atriz Zezé Motta (78) é a madrinha da campanha Outubro Rosa 2022, da Fundação Laço Rosa, que será lançada nesta terça-feira, 4. A ação de lançamento acontecerá no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com uma cerimônia com a presença de personalidades e convidados.

A ONG promove a campanha para ajudar pacientes com câncer de mama e suas famílias após o diagnóstico.

A atriz ficou radiante com o convite para ser a madrinha da campanha. "Estou muito feliz de poder participar de um evento como esse e poder usar nossa voz em causas tão importantes como o do Outubro Rosa. Já conheço de perto do trabalho da Laço Rosa e a forma como elas vem lutando para combater o câncer de mama, uma doença muito cruel e que atinge anualmente milhares de mulheres em nosso país, ou melhor dizendo, no mundo. Ressalto aqui que o principal foco desse projeto é trazer informações de qualidade e alertas. Grata de ser escolhida como madrinha em 2022", disse ela.