Michel Temer encontra amigos após participar de Fórum em Lisboa

Michel Temer curte almoço com amigos após fazer palestra em evento internacional

O ex-presidente Michel Temer teve um encontro com seus amigos em um restaurante em São Paulo após participar de um evento internacional. Ele curtiu um almoço especial ao lado do político Antonio Imbassahy e o empresário Agostinho Turbian, e os três posaram juntos para a foto.

Durante o encontro, eles conversaram sobre a participação de Temer no Fórum Jurídico de Lisboa, que aconteceu no final de junho. Durante o evento, o ex-presidente do Brasil fez uma palestra durante o painel Defesa da Democracia e Liberdades Fundamentais.

Recentemente, Michel Temer falou sobre o sistema político brasileiro e relembrou o impeachment de Dilma Roussef, que o levou à presidência da república. "Cheguei constitucionalmente ao poder (…) Mas (impeachment) é um trauma institucional, nós precisamos acabar com os traumas institucionais. Precisamos olhar para a frente e distribuir flores", disse ele, segundo o site Exame.