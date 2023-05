Margareth Dalcolmo recebe o Prêmio Personalidade do Ano – Hospitalar 2023

Margareth Dalcolmo celebra a honra de receber o Prêmio Personalidade do Ano – Hospitalar 2023 pelo seu trabalho durante a pandemia de Covid-19

A médica pneumologista Margareth Dalcolmo, que é pesquisadora da Fiocruz, foi homenageada com o Prêmio Personalidade do Ano – Hospitalar 2023 durante a 28ª Hospitalar, que aconteceu em São Paulo. No evento, ela foi reconhecida pelo seu trabalho durante a pandemia de Covid-19, no qual transmitiu informações sobre a doença e as formas de cuidados, e também combateu as fake news.

Waleska Santos, presidente e fundadora da Hospitalar Feira e Fórum, foi a responsável por entregar o prêmio. “Essa comunicação tinha que ser feita com base em informações confiáveis, de forma empática e enfática. E a mídia logo descobriu que a Dra. Margareth chamava a atenção das pessoas, por suas informações, análises e opiniões, que sempre levavam uma mensagem de otimismo, mostrando que iríamos vencer aquele momento difícil”, informou.

Por sua vez, a médica Margareth Dalcolmo agradeceu pela homenagem. “Eu fui apenas uma das vozes que se levantaram e disseram que estava na hora de sair do lugar para fazer o que sabiam fazer de melhor: cuidar de gente. Entender que não estamos aqui apenas para fazer coisas para a nossa glória, mas para salvar vidas”, afirmou.