LG apresenta nova linha de TVs OLED na CASACOR 2023

Por conta da precisão e desempenho da tecnologia e do novo processador α9 AI Gen6, tais modelos proporcionam uma nitidez e exatidão de cor melhorados, juntamente com uma clareza de detalhes surpreendentes.

Neste ano, a marca comemora uma década de excelência, sendo a TV OLED mais vendida no mundo. A linha continua sendo a melhor escolha no mercado de TV premium por meio de seu contraste, que garante preto puro e cores realistas, além de sua espessura, com uma variedade de tamanhos de tela de 42 a 83 polegadas, na linha C3, a maior gama de polegadas das TVs OLED disponíveis no mercado.

“Por 10 anos, a LG tem sido a marca de TVs OLED mais vendida no mundo. Isso ocorre porque possuímos a melhor tecnologia do mercado, que em 2023 evoluiu ainda mais, trazendo melhor qualidade de imagem e brilho, e um design ainda mais inovador. Tudo isso consolida a marca como referência no segmento de TVs OLED”, comenta o gerente sênior de produtos de TV da LG do Brasil, Igor Krauniski.