Kendrick Lamar anuncia show no Brasil após quatro anos; veja detalhes

Rapper Kendrick Lamar estará presente em evento onde outros grandes nomes da música vão se apresentar

O dia finalmente chegou! Após quatro anos distante das terras tupiniquins, Kendrick Lamar estará de volta ao Brasil para apresentar seus milhares de hits ao público brasileiro. Headliner do GP Week, que acontece em São Paulo, o norte-americano estará acompanhado de Thundercat e Sofi Tukker no mesmo dia.

GP Week é o evento que antecede a etapa do Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil. Os shows acontecem nos dias 4 e 5 de novembro deste ano, contando com diversos artistas que movimentam e muito a cena musical do mundo todo.

No dia 4 de novembro, as atrações consistem em Swedish House Mafia, JXDN, Machine Gun Kelly e Halsey. Já no dia 5, Kendrick fecha o dia após shows de Thundercat e Sofi Tukker. As vendas abrem na qurta-feira, 28, às 12h, pelo site, e às 13h na bilheteria oficial.

O evento acontece no Allianz Parque, estádio do clube paulistano de futebol, Sociedade Esportiva Palmeiras. Os preços dos shows podem variar de R$390 até quase R$2 mil, dependendo de onde você quer estar no estádio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GPWeek (@gpweek)

Super Bowl 2022 tem show de intervalo grandioso com nomes de peso do rap: "Inesquecível"

No ano passado, Kendrick fez uma apresentação e tanto durante o Super Bowl 2022, onde o Los Angeles Rams se consagrou campeão da NFL. O show tradicional de intervalo, contou com shows de Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J e Snoop Dogg que agitaram a noite dos torcedores no SoFi Stadium na Califórnia, Estados Unidos.

Em relação aos anos anteriores, o halftime 2022 não contou com super coreografias e produções, mas mesmo assim, conseguiu fazer história com os artistas consagrados no meio hip-hop. Dr. Dre fez sua apresentação e deu espaço para Kendrick Lamar, que fez sua entrada épica cantando m.A.A.d City e Alright, surpreendendo o público com a produção e a entrega de si durante a performance.