Jacquin leva filhos para pré-estreia de peça de musical infantil em São Paulo

Chef e apresentador Erick Jacquin marca presença com filhos para pré-estreia de O Rei Leão

Na noite desta quarta-feira, 19, acontece na cidade de São Paulo a pré-estreia do musical O Rei Leão. A peça, que só estreia no dia 20 de julho para o grande público, recebeu uma enxurrada de celebridades para assistir em primeira mão o retorno do espetáculo que tem como enredo a dramática e emocionante história de Simba, o leão que quer vingar a morte de seu pai.

Um dos famosos que decidiu marcar presença foi o chef de cozinha e apresentador francês, Erick Jacquin. O cozinheiro compareceu ao evento acompanhado de sua esposa, Rosângela Menezes, e do casal de gêmeos Élise e Antoine, de quatro anos de idade.

O francês apareceu com um look mais despojado, composto por uma camisa social branca e uma jaqueta azul, completando com uma calça jeans e um par de tênis mais casual, enquanto sua mulher aparecia mais elegante, com um look all-black, dando destaque para o lindo sobretudo de couro. Os pequenos também apostaram em um outfit totalmente preto.

Esbanjando toda a simpatia da família, os quatro sorriam para as lentes dos fotógrafos que estavam no local para clicar os famosos que iriam comparecer ao espetáculo. Jacquin até ousou e mandou um famoso sinal de hang loose para os paparazzis.

Além do chef de cozinha, outros famosos como o casal de influenciadores digitais e ex-participantes do Big Brother Brasil, Viih Tube e Eliezer, e a atriz Klara Castanho, também fizeram questão de comparecer ao evento.

Erick Jacquin e Rosangela Menezes trouxeram ao mundo o casal de gêmeos, Élise e Antoine no dia 23 de dezembro de 2018. O anúncio de que o chef de cozinha francês seria pai viraliza até hoje através das redes sociais. Na ocasião, o cozinheiro interrompeu o programa Masterchef Brasil, onde é jurado ao lado de Henrique Fogaça, para revelar que sua esposa estaria grávida. No momento, Paola Carosella e Ana Paula Padrão celebram e vão abraçar a esposa do amigo.

Jacquin e família - Créditos: Leo Franco / AgNews

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!