Empresários e políticos se reúnem no 7º Seminário Internacional de Líderes

Líderes da América Latina vão debater economia, finanças e negócios no 7º Seminário Internacional de Líderes

O 7º Seminário Internacional de Líderes vai acontecer no dia 28 de novembro, das 8h30 às 13h, no Hotel Pullman São Paulo Ibirapuera com a presença de 25 líderes da América Latina. O evento vai contar com debates sobre economia, finanças, indústria, sustentabilidade, agronegócio, transição energética, inteligência artificial, serviços, cenários políticos e econômicos. Além disso, o evento vai celebrar os 200 anos do relacionamento bilateral entre Brasil e Argentina.

O seminário será transmitido ao vivo pelo site da TV Cultura e também do Líderes TV.

Entre os convidados do evento estão: Sr. Geraldo Alckmin, Vice-presidente do Brasil; Milton Leite, Presidente da Câmara Municipal da Cidade de São Paulo; Luis María Kreckler, Cônsul-geral da Argentina em São Paulo; Julio Glinternick Bitelli, Embaixador do Brasil na Argentina; Roberto de Lucena, Secretário de Turismo do Estado de São Paulo; José Roberto Maluf, Presidente da TV Cultura; Luiza Helena Trajano, Presidente do Conselho do Magazine Luiza; Enrique Lusso, Vice-presidente de Desenvolvimentos Internacionais da PAEG; Alex Carreteiro, Presidente da PepsiCo Alimentos Brasil; Santiago Chamorro, Pesidente e Diretor Gerente da General Motors South America; Carlos Morais, Diretor Gerente da Globant Brasil; Cristina Palmaka, Presidenta da SAP para América Latina & Caribe; Tirso de Salles Meirelles, Vice-presidente FAESP; Toni Sando, Presidente-executivo do Visite São Paulo; Patrícia Iglecias, Sócia do Wald, Antunes, Vita e Blattner Advogados; Agostinho Turbian, Presidente do GCSM; Jarves Rockenbach, Gerente-geral do Hotel Pullman São Paulo Ibirapuera; Abel Castro, Chief Development Officer Américas Accor; Gabriela Müller, CEO do Grupo Brasil; Daniel Funes de Rioja, Presidente da União Industrial Argentina; Diego Guelar, Diplomático; Federico Servideo, Presidente da CAMARBRA; Dr. Conrado Estol, Neurologista e Diretor da BREYNA - Brain and Heart Medicine; Roberto Luis Troster, Economista e Sócio de Troster & Associados e Cecilia Luchía-Puig, Diretora de Líderes TV.