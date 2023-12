Confira a lista de vencedores do Prêmio Atualidade Cosmética 2023

Prêmio Atualidade Cosmética 2023, que é considerado o Oscar da Perfumaria, reuniu grandes do setor. Saiba quais foram os vencedores

O Prêmio Atualidade Cosmética 2023 reuniu grandes nomes do setor em um evento deslumbrante para celebrar os destaques do ano. O evento é um dos maiores do mercado mundial e se destaca pela sua representatividade no Brasil. "Para nós que atuamos no mercado há muito tempo, ficamos muito felizes ao ver a união de todos do nosso setor. Esse prêmio tem o apoio das principais associações ligadas ao segmento beleza como ADIPEC, ABC, ABRE, ABIFRA, ABPS, dentre outros, além do apoio da Beauty Fair, organizadora do maior evento de beleza da América Latina", afirmou Satomi Ito, CEO do prêmio.

O prêmio tem o objetivo de comemorar todos os setores da vida profissional, desde os grandes empresários até os jovens empreendedores. "Nesta edição convidamos jovens universitários do segmento da beleza, para assistir a entrega do prêmio, como forma de incentivo e renovação no mercado. Com isso o setor só tem a ganhar, porque cresce cada vez mais. Estou muito feliz com essa noite linda ao ver todos felizes com o reconhecimento", contou José Luiz de Paula Júnior, idealizador e criador do prêmio.

Confira a lista dos vencedores em 2023:

Coleção Make up Cor: Baton Hidratante, Payot

Make UP Inovação e tratamento: Base All Hours, YSL

Tratamento Facial: Anthelios Ultra Cover, La Roche Posay

Tratamento Corporal: Creme drenagem linfática, Gente Beauty

Banho e Higiene: Linha La Florentina, La Fiorentina

Beleza e Higien Masculina: Kit Barba toca Raul Seixas, Viking

Perfumaria de Nicho: Colabo Oriental, Colabo

Criação Perfimística Livre: Karina Winter/XXII Luxus/Crecencia Fragrances

Perf. Intern. Feminina: Prada Paradoxe, Prada

Perf. Intern. Masculina: Montblanc Explorer Platinum, Montblanc

Aparicio Basilio – Feminina: Blue Fleur by Giverny, Giverny

Aparicio Basilio – Masculina: Troubles Elvis Presley

Perf. Latino Masc. Ind: Vivant L´homme Noir, Vivant

Perf. Latino Fem.Ind: Rosas roubadas, Tania Bulhões

Perf. Latino A. Masc.: Trouble Viking, Viking

Perf. Latino A. Fem. : Ozara, Avatim

Trat. Profiss. dos cabelos: Blindagem Mágica Just one minute 200ml, Jacques Janine

Beleza e Higiene dos cabelos: Lilac Blond Rose Blond, Amend

Profissional do Ano – Marcelo Zimet

Empresa do Ano – L´oreal

Ponto de venda Seletivo – Sephora

Ponto de venda especializado – Soneda

Pequena e Media Empresa de Beleza – Brae