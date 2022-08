Com look neon, Juliette marca presença no show de Demi Lovato

Cantora e ex-BBB Juliette, marca presença no show de Demi Lovato em São Paulo e rouba a cena com o look

Redação Publicado em 31/08/2022, às 08h49

A vencedora do BBB 21, Juliette(32) marcou presença no show da cantora Demi Lovato (29), que aconteceu em São Paulo na última terça-feira, 30.

Antes de curtir o show de Demi Lovato, Juliette usou seu perfil no Instagram para falar sobre a correria do seu dia: "Vocês não tem noção da minha correria não. Cheguei no hotel, tomei banho, corri, provei umas roupas. Agora estou indo no show de Demi Lovato, acreditem se quiser, vai ser lindo!", disse a ex-BBB.

Para curtir o show na companhia dos amigos, Juliette apostou em uma combinação neon, a cantora surgiu com um colete e uma blusa. E claro, a make da ocasião foi o famoso delineado, tão amado por Juliette.

Veja o look de Juliette para o show de Demi Lovato:

Juliette solta a voz com Elba Ramalho

Elba Ramalho completou 71 anos recentemente e celebrou a data especial com uma festa de aniversário com direito a karaokê. Entre os convidados estava a vencedora do BBB 21, Juliette Freire, que aproveitou para soltar a voz com a conterrânea em um dueto belíssimo.

Logo no início da festa, a artista brasileira colocou o aparelho de música para animar os convidado e chamou a advogada, que cantou Bença, sucesso do seu EP, e De Volta Pro Aconchego. “Elba, eu te trago cestas de alegrias de quintal. Te trago lavandas e flores, pra jogar tudo isso no seu caminho. A estrada é realmente longa, Elba… e que sorte a minha que encontrei você nela. Obrigada! Feliz aniversário, Rainha!“, disse.

