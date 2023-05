Atriz de Vai na Fé, Jê Soares usa decote no limite em festival de música

Intérprete da versão jovem de Sol na novela Vai na Fé, Jê Soares atrai os olhares ao usar look decotado neste domingo

A atriz Jê Soares, que interpreta a versão jovem da personagem Sol na novela Vai na Fé, da Globo, abusou da sensualidade ao escolher o seu look para prestigiar um festival de música no Rio de Janeiro neste domingo, 21. A estrela surgiu com um corselet azul com decote ousado e combinou o modelito com uma minissaia branca.

O look destacou as curvas poderosas do corpo dela e suas pernas torneadas. Além disso, Jê contou com a companhia do ator Samuel de Assis, que interpreta o advogado Ben na novela Vai na Fé. Os dois posaram juntos e sorridentes para as fotos na entrada do evento.

Aos 24 anos, Jê Soares fez a sua estreia em novelas com a jovem Sol em Vai na Fé. “Eu já fiz muita coisa nessa vida. Fui jovem aprendiz em uma indústria nuclear, animadora de festas, maquiadora, dançarina, vendedora de loja, modelo e agora atriz”, disse ela em entrevista no Jornal Extra.

Ela está feliz com o sucesso da trama. “Brinco dizendo que nenhum curso vai me dar o aprendizado da prática. Cursei teatro, mas nada se compara ao que estou vivendo agora”, disse ela, e completou: “Outro dia, no aeroporto, a atendente me passou na frente para falar 'oi, Solzinha, agora a novela vai pegar fogo”.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews