Alessandra Ambrósio marca presença em jantar com modelos brasileiras em Los Angeles

O evento em que Ambrósio foi host aconteceu na madrugada do último dia 12 e contou com a presença das modelos Fernanda Motta e Isabeli Fontana

CARAS Digital Publicado em 13/02/2022, às 14h14

Na madrugada deste sábado, 12, Alesssandra Ambrósio (40) e outras supermodelos brasileiras marcaram presença em um jantar em Los Angeles.

O evento foi um esquenta para a final da liga norte-americana de futebol americano, o Super Bowl, que acontece neste domingo, 13.

A host do jantar, Ambrósio, usava um lindo vestido bege transparente e brilhante. Em seu Instagram, a modelo postou várias fotos do evento e escreveu na legenda: "É assim que nós fazemos em LA".

Quem também apareceu na festa em Los Angeles foi a influenciadora de moda, Silvia Braz (40). Usando um look todo preto, a blogueira arrasou posando em frente à piscina.

As supermodelos Isabeli Fontana (38) e Fernanda Motta (40) também estavam esbanjando beleza vestindo looks pretos e posando ao lado da host do jantar.

Confira aqui alguns cliques do evento!

Silvia Braz arrasou vestindo um look preto no evento

- Foto: Arquivo Pessoal/SilviaBraz

Fernanda Motta foi para o jantar de Alessandra Ambrósio, com um vestido

preto transparente muito elegante - Foto: Arquivo Pessoal/Fernanda Motta

Isabeli Fontana, Alessandra Ambrósio e Fernanda Motta posaram juntas

para um clique poderoso! - Foto: Arquivo Pessoal/Alessandra Ambrósio

Confira aqui os posts de Alessandra Ambrósio!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)