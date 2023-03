De macacão transparente, Monique Alfradique cobre corpaço escultural com atitude

Atriz Monique Alfradique roubou a cena em evento com look transparante e coberto com pedras

A atriz Monique Alfradique (36) deu um show de beleza nesta segunda-feira, 06, em um evento de moda em São Paulo. Dona de um estilo impecável, a famosa roubou a cena ao aparecer usando um look preto nada básico.

Para marcar presença no encontro, a artista apostou em um macacão preto com transparência e cravejado com pedras. A peça exclusiva, assinada pelo estilista Rafael Carneiro, custa quase 4 mil reais. E ela não parou por aí.

A loira arrematou a combinação com um blazer do artista no valor de R$ 749 que tinha ombreiras com volume e uma espécie de franja metalizada. Monique Alfradique colocou sapatos pretos de salto nos pés e acessórios em prata. O cabelo da musa foi presto para a ocasião.

Ainda recentemente, a artista escandalizou ao surgir de fio-dental em cliques de frente e verso aproveitando um dia na praia.

Confira o look de Monique Alfradique:

Com look cavado e transparente, Monique Alfradique esbanja beleza e sensualidade em desfile

Monique Alfradique apostou em um look poderoso para desfilar na Sapucaí na noite do domingo, 19.

A atriz é musa da Grande Rio, segunda escola que entrou na avenida no Carnaval do Rio de Janeiro. Na busca pelo bicampeonato, neste ano eles homenageiam o cantor Zeca Pagodinho.

Para o desfile, a artista escolheu um body cavado e transparente, cobrindo apenas suas partes íntimas, e deixando em evidência sua barriga negativa e seu bumbum perfeito, e ela esbanjou bastante beleza e sensualidade ao atravessar a avenida.

A fantasia de Monique, aliás, representa os fogos que colorem o céu do Rio de Janeiro no dia 23 de abril, data que é celebrado o Dia de São Jorge, o santo guerreiro. Veja fotos do momento da famosa na avenida aqui.