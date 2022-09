De blazer decotado, Deborah Secco dispensa sutiã em look vermelho e causa: ''Nunca errou''

Atriz Deborah Secco surgiu com look todo vermelho poderoso e roubou a cena com produção arrasadora

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 08h58

A atriz Deborah Secco (42) chamou a atenção com novos cliques arrasadores em sua rede social. Nesta quinta-feira, 29, a famosa apareceu toda de vermelho em um cenário também vermelho e causou com tanta beleza.

Em uma piscina de bolinhas, a artista se destacou ao surgir usando um blazer decotado. Sem sutiã, Deborah Secco deixou seu decote à mostra enquanto mergulhava no mar da cor vibrante.

Ao aparecer deslumbrante em meio ao cenário todo vermelho, a atriz logo arrancou elogios dos internautas. "Nunca errou", admiraram a famosa. "Tá lindérrima", disseram outros.

Ainda no último final de semana, Deborah Secco deu o que falar no Domingão com Huck. Além de arrasar na apresentação e levar o prêmio do Lipsync para casa, ela arrancou suspiros na rede social ao surgir com um look vinho decotado no limite.

Em flagra, Deborah Secco impressiona ao exibir corpo real na praia

No início do ano, Deborah Secco foi flagrada em um dia na praia com o esposo, Hugo Moura, e a filha, Maria Flor. Usando um biquíni sem alça, a famosa foi fotografada na areia e saindo do mar de forma natural. Sem maquiagem e pelas lentes do profissional, Deborah Secco exibiu seu corpo real nos cliques.

