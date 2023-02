Porto Velho: conheça o destino ideal para explorar a cultura brasileira

Confira atrações turísticas para desbravar a capital de Rondônia

Quem procura respirar novos ares e deseja se encantar com paisagens naturais exuberantes, sem renunciar a um centro urbano, encontra em Porto Velho o destino ideal. A capital de Rondônia foi desbravada por pessoas de várias partes do Brasil, no início do século 19, para a construção da Ferroviária Madeira-Mamoré, portanto, é a síntese do país.

Na última década, a cidade passou por incrível transformação urbana, tendo um trabalho bastante forte de zeladoria. As ruas de Porto Velho ganharam novas árvores, a limpeza foi ampliada, houve um crescimento forte na área de construção civil, com prédios e condomínios residenciais novos e ampliação

visível do comercio. Isso mudou sobremaneira o visual da cidade, com ruas limpas, avenidas largas e um toque mais charmoso e caprichado de suas áreas públicas.

Praça das Caixas D’água é símbolo local de Porto Velho (Imagem: Shutterstock)

Atrações culturais

A Praça das Caixas D’água, no centro da cidade, é um símbolo local. Os equipamentos vieram dos EUA e se tornaram um marco, tanto que estão estampadas na bandeira do município. É em seus ricos atrativos históricos e culturais, como a tradicional Casa da Cultura Ivan Marrocos, a Catedral Metropolitana Sagrado Coração de Jesus e o Museu Palácio da Memória Rondoniense que se pode apreciar e viver as memórias da cidade.

Belezas naturais

Porto Velho tem rica biodiversidade e esconde paraísos naturais. É rodeada por florestas às margens do rio Madeira, onde é possível fazer passeios de barcos para ver botos e aproveitar cachoeiras e parques, como o Parque Natural de Porto Velho e o Parque Circuito Dr. José Adelino da Silva. No entorno, está a Reserva Extrativista Lago do Cuniã, perfeita para observar espécies amazônicas como o pirarucu (um dos maiores peixes de água-doce do Brasil) e o jacaré-açu.

Gastronomia local

Como outras cidades da região Norte, Porto Velho é um ótimo local para desfrutar sabores exóticos e experimentar pratos típicos como a maniçoba (mistura de carne de porco e boi com folhas de mandioca) e o caruru (cozido de quiabo), especialmente no Mercado Central. Lá também é possível experimentar o

delicioso Tacacá, e alguns pratos da culinária paranaense que também são fortes na região, como o Bobó de Camarão e o famoso Vatapá.

Por Cláudio Lacerda Oliva