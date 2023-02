Conheça os tipos de dermatites em cães

Inflamação que acomete a pele causa vermelhidão, descamação e feridas

A dermatite canina é uma inflamação que acomete a pele de cães. Geralmente, é caracterizada por vermelhidão, descamação e feridas. Segundo a veterinária Rammana Bello da Silva, os principais problemas dermatológicos identificados pelos veterinários são: dermatite atópica canina, dermatite alérgica à picada de ectoparasitas (DAPE), dermatite por infecção secundária bacteriana (piodermites) e dermatite acral por lambedura.

“Parte desses exemplos podem estar ligados aos hábitos alimentares e à ansiedade, portanto, o ideal é não oferecer alimentos extras além da ração ou preparar alimentação natural balanceada, feita por um nutrólogo. Além disso, a manutenção de rotina de exercícios para gasto de energia, evita comportamentos compulsivos”, explica.

Causas das dermatites em cães

Muitas vezes, por ansiedade relacionada às mudanças na rotina, cães começam e a se lamber excessivamente. Isso pode acabar causando feridas. Geralmente, essas lesões aparecem mais na região dorsal das patas do animal. Outros tipos de dermatites podem afetar os cães e podem ser prevenidas.

“Para evitar a dermatite alérgica à picada de pulga é imprescindível manter atualizada a aplicação do antipulga. O médico veterinário é o profissional que deverá instruir qual o melhor medicamento a ser administrado para esse pet. Já a hipersensibilidade alimentar é uma patologia causada por uma alergia alimentar a determinado grupo de alimento, esse pet pode ter coceiras, edemas de face, pálpebras, distúrbios gastroentéricos etc.”, explica a veterinária Caroline Mouco Moretti, sócio-fundadora do Grupo Vet Popular.

Dermatite atópica

Segundo Rammana Bello da Silva, a dermatite atópica em cães é normalmente causada por pólens, ácaros e fungos. Ela atinge com mais frequência cães jovens. “Podendo também estar ligada à sazonalidade. A primeira abordagem no tratamento é evitar o alérgeno, por exemplo, aspirar e retirar almofadas e outros utensílios dos locais de mais acesso do pet, utilização de produtos hipoalergênicos e ambiente bem limpo e ventilado, além do uso de drogas para tratamento e controle dos sintomas apresentados”, indica a veterinária.

Como tratar as alergias

De acordo com Caroline Moretti, a suspensão do oferecimento de alguns grupos de alimentos e a troca da ração podem ajudar no tratamento. “Quando a dermatite atópica é uma patologia crônica, de fundo alérgico, com genética, onde esta alergia é causada por qualquer alérgico conhecido ou não. O tratamento consiste em rebater sintomas, evitar o contato do paciente com o alérgeno e controlar a doença”, explica a veterinária.